В башне «Исеть» продают элитную квартиру за 48,5 миллиона рублей

Квартира расположена в самом высоком небоскребе УрФО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В самом высоком небоскребе Екатеринбурга продают элитную квартиру, стоимость которой составляет 48,5 миллиона рублей. Об этом пишет издание «ФедералПресс».

Жилье в башне «Исеть» расположено на 35 этаже здания напротив Ельцин Центра. Объявление разместили на сайте «Авито».

Площадь квартиры – 1676,2 кв. метра. Здесь есть три санузла, две просторные спальни, огромная гостиная, большой гардероб, хозяйственное помещение. Отделки нет.

Новый собственник получит доступ в фитнес-клуб с бассейном, расположенный в этом же здании.

Отметим, что высота башни «Исеть» составляет 209 метров.