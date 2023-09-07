В Екатеринбурге родителям учеников вернут часть оплаты за школьное питание

Школьные обеды в первом полугодии обойдутся родителям учеников дешевле Фото: Михаил ФРОЛОВ

Родители школьников в Екатеринбурге смогут вернуть до 15% от стоимости школьного питания. Акция стартовала с 1 сентября и завершится 31 декабря.

Воспользоваться кэшбеком получится у тех, кто использует карты «МИР», «Уралочка» или Систему быстрых платежей (СПБ).

- Мы не смогли пройти мимо такого значимого события как 300-летие Екатеринбурга, поэтому запустили сразу несколько акций. Одна из них - это кэшбек на оплату школьного питания. До конца года, почти до боя курантов, родители смогут получить большую выгоду, до 500 рублей в месяц при оплате школьного питания для ребенка, - рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов АО «НСПК» Мария Точилова.

Чтобы получить кэшбек, родителям школьников нужно зарегистрироваться на сайте программы лояльности, либо в приложении «Привет!».

Затем нужно пополнить лицевой счет ребенка для оплаты школьных обедов на сайте ЕКАРТА одним из трёх способов: с помощью СПБ, по картам «МИР» или «Уралочка».

При оплате СПБ кэшбек будет максимальным - 15%, при оплате картами «Уралочка» - 10%, картами «МИР» - 3%.

Кроме того, для горожан действует скидка на проезд. До 31 декабря каждый обладатель карты «МИР» и смартфона на Android сможет оплатить проезд с помощью телефона и сэкономить 8 рублей с одного проезда.