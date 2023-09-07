Фото: департамент информполитики
В реку Лозьва выпустили более 10 тысяч мальков стерляди. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.
- Север Свердловской области у нас осваивается давно и достаточно интенсивно, - отметил Денис Мамонтов. - Это зарыбление - часть большой программы природоохранных мероприятий.
Фото: департамент информполитики
Также в департаменте рассказали, что в этом месяце будет также выпущена молодь сазана в озеро Светлое и реку Салду.
Напомним, ранее в Волчихинское водохранилище выпустили более 155 тысяч экземпляров мальков сазана. Через три-четыре года они станут взрослыми и смогут уже сами увеличивать популяцию карповых в водоемах Свердловской области.
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