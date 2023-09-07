Из-за состояния девочки ее не стали эвакуировать в больницу другого города
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Девочка из Екатеринбурга, которая впала в кому в Сочи после купания, скончалась. Об этом Е1 сообщила ее мама.
- В 20:45 остановилось сердечко моей девочки, - поделилась женщина. - Сейчас надо транспортировать тело моей малышки.
Напомним, все случилось 18 августа. После купания в море у девочки поднялась температура и началась рвота. Сутки родители пытались лечить ребенка сами. Сначала это помогло, но потом девочке стало хуже, она потеряла сознание. Родители привезли ее в больницу. Девочку положили в реанимацию.
К ситуации подключался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он поручил эвакуировать девочку из Лазаревского в Москву. Однако медики не стали этого делать из-за крайне тяжелого состояний ребенка и из-за высоких рисков для ее жизни.
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