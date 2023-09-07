Депутаты медфракции Екатеринбурга помогли приобрести автомобиль для нужд СВО

Фото: соцсети Алексея Вихарева

Депутаты медфракции Екатеринбурга Алексей Вихарев и Михаил Вечкензин помогли приобрести автомобиль для нужд СВО.

- В этот раз деньги нужны были на приобретение авто, половину стоимости военные нашли самостоятельно. Мы посовещались с Михаилом Вечкензиным и решили вместе выделить вторую часть суммы, - написал на своей странице во «ВКонтакте» Алексей Вихарев.

Фото: соцсети Михаила Вечкензина

Автомобиль уже доставили в зону СВО. Им бойцы будут пользоваться для быстрого перемещения с тяжелым оборудованием.

Напомним, ранее мы писали, что депутат гордумы Екатеринбурга и руководитель медицинской фракции Алексей Вихарев передал на СВО коробки с инструментами. Список необходимого ранее ему передал военный офицер Максим. На СВО отправлены компрессоры высокого давления, козелки, электролиты, шуруповерты, кувалды, ножницы по металлу, гидравлические домкраты и другие нужные инструменты, такие как гайковерты, бокорезы и изоленты.

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