Водитель не заметил мальчика на велосипеде Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Большом Истоке грузовик наехал на мальчика на велосипеде. ДТП произошло днем 6 сентября возле Ленина, 163.

- По предварительным данным, водитель грузового автомобиля КАМАЗ 65115N, 33-летний мужчина, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который остановился на велосипеде на проезжей части с правой стороны по ходу движения транспортного средства, - рассказали в УГИБДД по свердловской области.

Ребенок с травмами госпитализирован бригадой скорой медицинской помощью в ДГКБ №9 Екатеринбурга.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В ГИБДД выяснили, что водитель грузовика житель поселка Прохладный Белоярского городского округа. За рулем он ездит 11 лет, к административной ответственности привлекался 10 раз. Медосвидетельствование показало, что он был трезв. Водитель рассказал, что он не заметил мальчика на велосипеде.

Известно, что в момент ДТП ребенок был один, без сопровождения взрослых, защитной экипировки на нем не было. Мальчик ехал на велосипеде из дома, коллективного сада «Вишенка», в магазин.

Госавтоинспекция призывает родителей регулярно проводить с детьми беседы о правилах безопасного поведения на дороге.

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