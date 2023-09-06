В екатеринбургском лицее открыли бассейн на 90 кубометров

В екатеринбургском лицее №12 открыли бассейн на 90 кубометров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском лицее №12 открыли бассейн на 90 кубометров. Одновременно в нем могут заниматься 15 детей от 7 до 10 лет. В чаше поддерживают температуру 29-30 градусов по Цельсию.

- Здесь юные екатеринбуржцы научатся держаться на воде, азам плавания. Олимпийские чемпионы рождаются именно в таких секциях, поэтому мы уделяем доступности спорта так много внимания, - сказал заместитель Главы Екатеринбурга Андрей Корюков.

В строительстве нового бассейна участвовал муниципалитет и СШОР «Юность». Чтобы у детей была возможность учиться плавать, в школе специально провели капитальный ремонт одного крыла. Им не пользовались много лет, поэтому строители переложили кровлю и отремонтировали внутренние помещения. Там появились душевые, раздевалки и бассейн длиной 12,5 метров.

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