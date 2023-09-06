В Екатеринбурге открыли выставку, посвященную роду Демидовых Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге открыли выставку, посвященную роду Демидовых. Международная выставка «Демидовы XIX века: патриоты и космополиты» будет открыта с 6 сентября по 22 октября в музее архитектуры и дизайна УрГАХУ.

- Проект приурочен к празднованию 300-летия Екатеринбурга и является завершающей частью цикла выставок, посвященных нескольким поколениям рода Демидовых, их деятельности на Урале, в России и Европе, - сообщают в социальных сетях музея.

На выставке будут представлены архивные документы о деятельности Демидовых. Они позволяют оценить масштаб их начинаний в контексте российского и европейского исторических процессов.

Помимо архивных документов представят музейные экспонаты из собраний Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и уникальные предметы, посвященные истории Демидовых.

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