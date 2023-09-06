В Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль дебютного кино «Одна шестая»

Фильмы будут показывать с 15 по 20 сентября в ККТ «Космос», Свердловской киностудии и в кинотеатре «Салют» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пройдет II Международный фестиваль дебютного кино Евразийского континента. Фильмы будут показывать с 15 по 20 сентября в ККТ «Космос», Свердловской киностудии и в кинотеатре «Салют». Организатором фестиваля является Свердловская киностудия.

На фестивале покажут фильмы кинематографистов из Европы и Азии. Все участники сняли свою первую или вторую работу.

- Историй, которые воображают будущее, не отворачиваясь от настоящего. При этом между собой авторы, герои и их истории общаются с помощью киноязыка. Изучать и прогнозировать его развитие - прямая обязанность фестиваля дебютов, - сообщают организаторы мероприятия.

Прийти на фестиваль можно бесплатно, но по предварительной регистрации. На сайте фестиваля уже появилась афиша и ссылки для регистрации на показы.

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