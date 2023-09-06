Доцента УрФУ обманули на 4 миллиона рублей от имени ректора вуза

Мошенники написали доценту от имени ректора Фото: Мария ЛЕНЦ

Доцент УрФУ оказалась обманута мошенниками на четыре миллиона рублей. Злоумышленникам пришлось около двух недель общаться с 68-летней Татьяной (имя изменено. - Прим. ред.) и представляться полицейскими, риелторами и даже писать от имени ректора вуза Виктора Кокшарова.

Как пишет Telegram-канал Ural Mash, доцент выставила на продажу свою квартиру. С ней связались риелторы, как выяснилось позже, подставные. Липовые риелторы долгое время уговаривали пострадавшую не продавать квартиру, но не могли объяснить, почему этого не стоит делать.

Чуть позднее к Татьяне заявились полицейские, тоже ненастоящие, напугав женщину тем, что ей звонили преступники. Очередные актеры взяли у нее показания и удалились.

Финальным этапом в работе мошенников стало сообщение в мессенджере: доценту написал сам ректор Виктор Кокшаров. Он якобы предупредил женщину, что скоро ей наберет куратор Министерства науки и образования. Он ее предупредил, что хакеры украли все личные данные Татьяны из базы УрФУ, а потому, пока они не набрали кредитов, ей необходимо набрать их самой, а все деньги перевести на безопасный счет.

Напуганная доцент сделала все по четкой инструкции. Всю круглую сумму перевела на указанные реквизиты и только потом уточнила у ректора через электронную почту, писал ли он ей подобный сообщения. Ответ оказался отрицательным.

Теперь уже настоящие полицейские расследуют дело. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

- Полиция вновь обращается к гражданам с просьбой не доверять любой информации, поступающей от неизвестных, кем бы они ни представлялись. Сотрудники правоохранительных органов, в том числе полиции и ФСБ не заставляют граждан дистанционно совершать какие то бы ни было манипуляции с денежными средствами. В данном случае нужно немедленно положить трубку и обратиться в свою банковскую организацию или правоохранительные органы, - напоминают в полиции.

Как сообщили в пресс-службе Уральского ГУ ЦБ, в случаях, когда на вас выходят от имени Банка России, стоит помнить, что его представители регулятора никогда не звонят сами, тем более не склоняют их к участию в спецоперациях по поимке преступников, не запрашивают данные банковской карты, включая PIN-код. Если поступил звонок от имени Центрального банка, нужно набрать номер горячей линии Банка России 8-800-300-3000.

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