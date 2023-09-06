Возле ЦПКиО продают общежитие за 200 миллионов рублей

Стоимость объекта - 200 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге выставили на продажу пятиэтажное общежитие по улице Машинной, 2в, районе парка Маяковского. Вместе со зданием 1981 года постройки прилагается земельный участок площадью 2,9 тысячи квадратных метров.

- Все оформлено в собственность, залогов нет, - написано в объявлении.

У здания есть парковка на 25 мест для автомобилей. Ранее здесь размещалось общежитие Завода имени Воровского. Теперь территория этого завода в начале улицы Машинной активно застраивается высотками.

Стоимость объекта составляет 200 миллионов рублей.