В Екатеринбурге продают игрушку талисмана Универсиады за 15 тысяч рублей

Плюшевую игрушку продают за внушительную сумму. Фото: скриншот объявления на сайте "Авито"

Предприимчивые жители Екатеринбурга начали продавать фирменные игрушки Международного фестиваля университетского спорта. Спортивные состязания официально завершились 31 августа, а объявления о продаже плюшевого талисмана игр уже красуются на сервисе объявлений «Авито».

Например, девушка Елена продает мягкую игрушку «Соболенок Кедри», а именно он талисман фестиваля, за 15 тысяч рублей. Интересно, что на самих соревнованиях плюшевый соболенок не продавался: его могли получить только победители соревнований.

- Продам талисман Международного фестиваля университетского спорта — соболенок Кедри 2023. В наличии 1 штука! – пишет автор объявления.

Международный фестиваль проходил 13 дней. Ради участия в соревнованиях по 14 видам спорта в уральскую столицу приехали спортсмены из 36 стран. Среди них были страны СНГ, БРИКС, ШОТ.

Лидером в медальном зачете стала Россия. Кроме того, около 10% всех наград забрали свердловские атлеты.

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