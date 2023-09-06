В уральских лесах высадят больше 24 миллионов елей и сосен

Уральские леса пополняют рассадой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В лесах Свердловской области высадят больше 24 миллионов сеянцев сосны и сибирской ели осенью этого года. Акцент при высадке сделают на территориях, которые пострадали от пожаров и там, где была вырубка.

Посадочный материал заготавливают в семи питомниках и на нескольких лесных участках. Например, в Березовском каждый год выращивают порядка семи миллионов елей. Рассаживают ели тогда, когда им исполняется четыре года. Сосны пересаживают в открытый грунт уже через год.

Для того, чтобы засеять один гектар, нужно 80 килограммов семян ели. Перед посадкой на протяжении сезона специалисты пропалывают территорию, удобряют почву органикой и минералами, а также обрабатывают ее фунгицидами. Свободные от посевов площади перед посадками перепахивают и обеззараживают.