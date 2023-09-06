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НовостиДом. Семья6 сентября 2023 12:07

В уральских лесах высадят больше 24 миллионов елей и сосен

Это поможет восстановить растительность
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Уральские леса пополняют рассадой

Уральские леса пополняют рассадой

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В лесах Свердловской области высадят больше 24 миллионов сеянцев сосны и сибирской ели осенью этого года. Акцент при высадке сделают на территориях, которые пострадали от пожаров и там, где была вырубка.

Посадочный материал заготавливают в семи питомниках и на нескольких лесных участках. Например, в Березовском каждый год выращивают порядка семи миллионов елей. Рассаживают ели тогда, когда им исполняется четыре года. Сосны пересаживают в открытый грунт уже через год.

Для того, чтобы засеять один гектар, нужно 80 килограммов семян ели. Перед посадкой на протяжении сезона специалисты пропалывают территорию, удобряют почву органикой и минералами, а также обрабатывают ее фунгицидами. Свободные от посевов площади перед посадками перепахивают и обеззараживают.