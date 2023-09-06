В Нижнем Тагиле доделывают первую «резиновую» дорогу

Дороги в Нижнем Тагиле теперь делают с применением нового модификатора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле по улице Фрунзе дорожные рабочие укладывают дорожное полотно, изготовленное по новой технологии. Асфальтовая смесь произведена таким образом, что полотно будет напоминать резиновое за счет новой технологии «Роснано».

По данным администрации города, в качестве покрытия рабочие используют специальный модификатор, созданный на основе активного резинового порошка. Сама резиновая крошка производится из старых шин. Это позволяет улучшить характеристики асфальтовой смеси.

Этот модификатор повышает качество дорожного полотна, из-за трещины и колеи появляются реже. Это позволяет увеличить интервалы между ремонтами.