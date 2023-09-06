Самолет «Уральских авиалиний» столкнулся с птицей и повредил двигатель

Самолет приземлился в аэропорте Жуковский Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» столкнулся с птицей. В итоге оказалась повреждена часть двигателя, сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент случился утром 5 сентября. Борт перевозчика вылетал из аэропорта в городе Ош в Киргизии и направлялся в Москву, в аэропорт Жуковский, где и узнали о птице в двигателе.

- Обнаружены следы попадания птицы, в районе обтекателя локатора и повреждения двух лопаток вентиляторной ступени двигателя № 1. Повреждения не в допуске, требуется замена лопаток, - уточняется в Aviaincident.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» от комментариев отказались. Подобный случай произошел 21 августа. Тогда самолет уральского перевозчика повредила птица уже на пути в Екатеринбург. Следы попадания были найдены в Кольцово.

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