Рост погрузки на СвЖД в августе составил 5,4%

Фото: пресс-служба СвЖД

Погрузка на Свердловской железной дороге в августе 2023 года составила 12,5 млн тонн, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за август сократился на 7,4% и составил 18,1 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время снизился на 8,5%, до 22,4 млрд тонно-км.

В январе – августе на СвЖД погрузили 95,1 млн тонн грузов (-0,3% к аналогичному периоду предыдущего года). В частности, по железной дороге отправлено:

- нефти и нефтепродуктов – 25 млн тонн (-5,1% к январю – августу 2022 года);

- строительных грузов – 22,4 млн тонн (+5,6%);

- химических и минеральных удобрений – 9,4 млн тонн (+9,6%);

- руды железной и марганцевой – 7,7 млн тонн (-8,6%);

- черных металлов – 7,1 млн тонн (-1,7%);

- промышленного сырья и формовочных материалов – 5,1 млн тонн (+10,6%);

- руды цветной и серного сырья – 3,3 млн тонн (-10,2%);

- химикатов и соды – 2,1 млн тонн (-3,6%);

- цемента – 2 млн тонн (-15,7%);

- кокса – 1,7 млн тонн (+10,3%);

- лома черных металлов – 1,5 млн тонн (+3,2%);

- лесных грузов – 1,2 млн тонн (-15,2%).

С начала 2023 года грузооборот на СвЖД составил 147,9 млрд тарифных тонно-км (-0,2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 183,9 млрд тонно-км (-1,7%).