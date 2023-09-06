На Урале погиб водитель мотоблока, вылетевший на встречную полосу

На место ДТП выезжал наряд ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 6 сентября, в 21:10 на четвертом километре трассы, соединяющей города Верхняя Пышма и Невьянск, 64-летний водитель мотоблока выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой «Митсубиси-Аутлендер».

По информации портала Тагил.Лайф, водитель мотоблока в результате столкновения погиб на месте ДТП до приезда медиков. На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД, они опросили свидетелей и участников происшествия.

В ГИБДД призвали садоводов отказаться от передвижения на мотоблоках по дорогам, так как это повышает риск аварий. Этот транспорт не предназначен для использования на дорогах общего пользования.