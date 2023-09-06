Всего подрядчик должен будет предоставить в распоряжение станции 33 машины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цена на услуги автомобилей скорой помощи в Нижнем Тагиле подскочила в 1,5 раза. Об этом пишет ИА «Все новости». Стоимость нового контракта, согласно опубликованной в аукционе на «Госзакупках» информации, оценивают в 1 миллиард 6 миллионов рублей.

В документах указано, что машины распределят по медучреждениям муниципалитета. Основная часть будет базироваться на подстанциях в Нижнем Тагиле. Также транспорт разместят в поселках Горноуральский, Новоасбест, Уралец и в селе Петрокаменское.

Всего подрядчик должен будет предоставить в распоряжение станции 33 машины.

Планируется, что контракт будет заключен на период с января 2024 по конец декабря 2026 года.

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