На спецоперации погиб 46-летний боец из Каменска-Уральского

Владимир Тагильцев погиб, получив ранение при выполнении поставленной задачи Фото: администрация Каменска-Уральского

На спецоперации погиб боец из Каменска-Уральского Владимир Тагильцев. Ему было 46 лет.

- Был добрым, отзывчивым, целеустремленным и неунывающим человеком, хорошим семьянином и заботливым отцом, так отзываются о Владимире Тагильцеве родные и близкие, - рассказали в администрации Каменска-Уральского.

Владимир Тагильцев погиб, получив ранение при выполнении поставленной задачи возле села Давыдов Брод в Херсонской области. Он служил в мотострелковом подразделении. За проявленные во время боевых действий отвагу и самоотверженность посмертно награжден орденом Мужества.

В администрации Каменска-Уральского также рассказали, что Владимир Тагильцев родился в Каменске-Уральском. Воспитывался в детском доме. Большую часть жизни прожил в Екатеринбурге. Трудился сварщиком.

Бойца похоронили на новом Волковском кладбище.

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