Трамвайную ветку из Академического района протянут до Широкой Речки

Из Академического района трамвай поедет на Широкую Речку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трамвайную ветку из Академического района протянут до микрорайона Широкая Речка. Об этом во время объезда рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

6 сентября 2023 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с Орловым протестировал трамвайное движение из Юго-Западного района в Академический. Движение трамваев планируют запустить в январе 2024 года.

В Академическом района трамвайное движение запустят в январе 2024 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Благодаря поддержке нашего губернатора мы реализовали в кратчайшие сроки первую очередь этого проекта, вот эти 4,5 км. Опережающими сроками проведены работы, сегодня есть понимание, как двигаться дальше. Это направление развития Широкой Речки и дальнейшего развития трамвайного движения в Академическом районе, - рассказал Алексей Орлов.

По словам градоначальника, по всей видимости, строить ветку на Широкую Речку будут с привлечением частного капитала.

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