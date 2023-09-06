В августе туристы заняли 98% номеров отелей и гостиниц Екатеринбурга

В августе Екатеринбург посетило множество туристов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В августе 2023 года средняя загрузка номерного фонда гостиниц и отелей Екатеринбурга составила 98%. Это напрямую связано с празднованием 300-летия уральской столицы и проведением Всемирного фестиваля студенческих игр. Об этом информирует телеканал «ОТВ-Екатеринбург».
- Гостиничный бизнес, сфера общественного питания города чувствовали себя в августе очень хорошо, имели возможность заработать, - заявил мэр города Алексей Орлов.
По словам главы Екатеринбурга, празднование 300-летия города еще не завершилось. Так, например, в исторический день рождения уральской столицы 18 ноября будет заложена новая капсула времени.
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