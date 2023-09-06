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НовостиОбщество6 сентября 2023 6:12

На улице Вайнера заменят малые архитектурные формы

Об этом заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Медиаэкран оставят на улице Вайнера

Медиаэкран оставят на улице Вайнера

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что до конца 2023 года в Екатеринбурге заменят малые архитектурные формы на главном пешеходном бульваре уральской столицы – улице Вайнера. Об этом пишет издание «ФедералПресс».

Что касается огромного медиаэкрана, который установили на этой улице к 300-летию Екатеринбурга, то он будет работать на постоянной основе. Его будут использовать для провдеения праздничных мероприятий. Контролировать работу объекта будет предприятие «Горсвет».

- Мы занимаемся благоустройством улице Вайнера, в этом году поменяем малые архитектурные формы, - заявил градоначальник.

В планах мэрии Екатеринбурга обозначено благоустроить всю протяженность улицы Вайнера. Здесь появятся новые скамейки и урны, а вывески на фасадах зданий оформят в едином стиле.