На улице Вайнера заменят малые архитектурные формы

Медиаэкран оставят на улице Вайнера Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что до конца 2023 года в Екатеринбурге заменят малые архитектурные формы на главном пешеходном бульваре уральской столицы – улице Вайнера. Об этом пишет издание «ФедералПресс».

Что касается огромного медиаэкрана, который установили на этой улице к 300-летию Екатеринбурга, то он будет работать на постоянной основе. Его будут использовать для провдеения праздничных мероприятий. Контролировать работу объекта будет предприятие «Горсвет».

- Мы занимаемся благоустройством улице Вайнера, в этом году поменяем малые архитектурные формы, - заявил градоначальник.

В планах мэрии Екатеринбурга обозначено благоустроить всю протяженность улицы Вайнера. Здесь появятся новые скамейки и урны, а вывески на фасадах зданий оформят в едином стиле.