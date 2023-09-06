На Урале задержали заключенного, сбежавшего из колонии-поселения

Сбежавшего заключенного поймали полицейские Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заключенного, сбежавшего 30 августа из колонии-поселения в поселке Восточный Камышловского района, 5 сентября задержали полицейские Алапаевска.

- Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 313 УК РФ (Побег из мест лишения свободы), которая предусматривает до 4 лет лишения свободы, - рассказали в ГУФСИН по Свердловской области.

Напомним, 31-летний мужчина был осужден на пять лет за то, что устроил смертельное ДТП и сбежал. В колонию он поступил 21 июля. После побега он был объявлен в розыск.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге поймали особо опасного преступника, сбежавшего из психиатрической больницы.

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