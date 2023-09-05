Дорогу делают из модификатора на основе активного резинового порошка, частью которого является крошка от изношенных шин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле строят первую «резиновую» дорогу по новой технологии. Асфальт на проезжей части улицы Фрунзе уже начали укладывать. Дорогу делают из модификатора на основе активного резинового порошка, частью которого является крошка от изношенных шин.

- С данной фракцией мы еще не работали, экспериментируем. Смесь приготовили на нашем асфальтобетонном заводе. Процесс укладки этого вида асфальта ничем не отличается, укатывается хорошо, - рассказал мастер дорожного участка МУП «ТДС» Юрий Пинчук.

Из-за инновационного способа производства покрытия, повышается его сдвигоустойчивость, уменьшается скорость образования трещин и колеи на проезжей части. Таким образом, срок службы асфальта увеличивается на 30-50 процентов.

Если такой способ ремонта дорог приживется, то он сможет решить сразу две проблемы: экологичность, так как изготовлен из переработанных шин, и экономичность, потому что ремонт с такой технологией стоит дешевле.

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