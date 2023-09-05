Администрация Екатеринбурга рассказала, когда в городе включат отопление

Батареи снова будут горячими, когда среднесуточная температура на улице будет держаться +8 градусов на протяжении трех дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Екатеринбурга рассказала, когда в городе начнется отопительный сезон. Батареи снова будут горячими, когда среднесуточная температура на улице будет держаться +8 градусов на протяжении трех дней. Об этом ИА «Уральский меридиан» сообщили в департаменте информационной политики администрации города Екатеринбурга.

Ранее мэрия рассказывала, что, как минимум, четыре района почти готовы к отопительному сезону.

- В Кировском районе все плановые работы проведены в 98 % многоквартирных жилых домов. В Октябрьском районе из 856 многоквартирных домов промывка и опрессовка систем отопления проведена в 853. На территории Орджоникидзевского района 91,5% домов уже получили паспорта готовности. В Чкаловском районе из 1527 домов, к зиме готовы 813, - сообщили на сайте мэрии.

Такие данные сообщила Администрация Екатеринбурга в крайний день августа. В первую очередь, как и всегда, к теплоснабжению будут подключены детские сады, школы и больницы.

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