Строители моста в Нижнем Тагиле провинились на 100 тысяч рублей

Ремонт моста вели с нарушениями
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле руководство организации, строившей мост на Тагилстрое, выплатят штраф в размере 100 тысяч рублей за то, что специалисты отсутствовали на рабочем месте. Об этом пишет портал TagilCity.ru.
Служба заказчика городского хозяйства Нижнего Тагила заранее оповестила весной этого года о том, что на объекте будет проверка. Однако во время проверки строителей моста не оказалось на рабочем месте, как и рабочей техники.
Кроме этого, нарушался график выполнения работ на объекте, а за март 2023 года не были предоставлены организацией акты выполненных работ. В итоге дело окончилось штрафом.
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