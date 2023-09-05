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НовостиОбщество5 сентября 2023 11:50

Строители моста в Нижнем Тагиле провинились на 100 тысяч рублей

Специалисты отсутствовали на рабочем месте
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Ремонт моста вели с нарушениями

Ремонт моста вели с нарушениями

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле руководство организации, строившей мост на Тагилстрое, выплатят штраф в размере 100 тысяч рублей за то, что специалисты отсутствовали на рабочем месте. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Служба заказчика городского хозяйства Нижнего Тагила заранее оповестила весной этого года о том, что на объекте будет проверка. Однако во время проверки строителей моста не оказалось на рабочем месте, как и рабочей техники.

Кроме этого, нарушался график выполнения работ на объекте, а за март 2023 года не были предоставлены организацией акты выполненных работ. В итоге дело окончилось штрафом.

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