Поступить в вузы Свердловской области пытались 78 тысяч абитуриентов

Молодежь выбирает уральские вузы Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 сентября 2023 года в российских вузах обучается 4,5 миллиона студентов. Летом 14% от общего числа абитуриентов пытались поступить в высшие учебные заведения Свердловской области. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Всего в вузы Среднего Урала 78 тысяч абитуриентов подали 320 тысяч заявлений, что свидетельствует о востребованности высшего образования в России. Из-за этого в отечественных вузах пришлось увеличить число бюджетных мест, исходя из потребностей российской экономики.

Так, в Свердловской области установлено почти 20 тысяч бюджетных мест, из которых больше 9 тысяч – для будущих инженеров. Основной этап приема уже окончен, сейчас продолжается набор в магистратуру, аспирантуру и ординатуру.

Среди самых популярных направлений – информатика и вычислительная техника, экономика, педагогика, юриспруденция и менеджмент. Уральский федеральный университет вошел в число самых популярных отечественных вузов.