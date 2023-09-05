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НовостиОбщество5 сентября 2023 9:42

Поступить в вузы Свердловской области пытались 78 тысяч абитуриентов

Это 14% от общего числа претендентов на места в вузах
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Молодежь выбирает уральские вузы

Молодежь выбирает уральские вузы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 сентября 2023 года в российских вузах обучается 4,5 миллиона студентов. Летом 14% от общего числа абитуриентов пытались поступить в высшие учебные заведения Свердловской области. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Всего в вузы Среднего Урала 78 тысяч абитуриентов подали 320 тысяч заявлений, что свидетельствует о востребованности высшего образования в России. Из-за этого в отечественных вузах пришлось увеличить число бюджетных мест, исходя из потребностей российской экономики.

Так, в Свердловской области установлено почти 20 тысяч бюджетных мест, из которых больше 9 тысяч – для будущих инженеров. Основной этап приема уже окончен, сейчас продолжается набор в магистратуру, аспирантуру и ординатуру.

Среди самых популярных направлений – информатика и вычислительная техника, экономика, педагогика, юриспруденция и менеджмент. Уральский федеральный университет вошел в число самых популярных отечественных вузов.