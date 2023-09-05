Фото: УГИБДД по Свердловской области

Жительнице Урала, погубившей в ДТП сестру и пасынка, предъявили обвинение. Об этом сообщил руководитель следственного отдела по городу Алапаевск Следственного комитета по Свердловской области Андрей Кайгородов.

- Женщине-водителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения), - рассказали в СК по Свердловской области.

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Напомним, утром 2 сентября она врезалась в дерево на Hyundai Solaris. В результате удара легковушка загорелась. В огне погибла 18-летняя сестра женщины по имени Кристина, а также 16-летний пасынок.

Алапаевский городской суд избрал для нее меру пресечения в виде домашнего ареста.

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