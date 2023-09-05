УБРиР дарит «Светофор» новым клиентам

Фото: УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития дарит подарки клиентам в честь своего 33-летия. Один из приятных бонусов — бесплатное использование сервиса «Светофор», который позволяет оценивать контрагентов и снижать риски для бизнеса. Опция доступна для новых клиентов в течение первого месяца с момента подключения.

Пакет услуг «Светофор» пригодится всем, кто ведёт деловые контакты с контрагентами: индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, участникам государственных контрактов, а также тем, у кого более 15 контрагентов. Сервис помогает оценить уровень безопасности взаимодействия с потенциальными партнерами в бизнесе. Каждой компании присваивается рейтинг: красный, желтый или зеленый, в зависимости от степени риска. В случае сомнений или неопределенности, клиент УБРиР может запросить экспресс-отчет, содержащий подробную информацию о контрагенте, а также рекомендации по сотрудничеству с ним.

Оценка потенциального партнера осуществляется на основе анализа более 40 факторов из различных источников, с ежедневным обновлением информации. Это помогает исключить сделки или контракты, которые могут представлять финансовые или репутационные риски. Пакет услуг «Светофор» также позволяет получать уведомления по счету, проводить неограниченное количество проверок, автоматически заполнять реквизиты получателя и аннулировать неоплаченные платежи.

- Оценивая риски при выборе партнеров и получая важную информацию вовремя, наши клиенты могут сэкономить время, деньги и сохранить свою репутацию. Сервис «Светофор» помогает избежать непредвиденных блокировок счетов и дополнительных проверок. Объективная оценка позволяет отказаться от сомнительных сделок и оптимизировать бизнес-процессы, — отмечает директор Центра продаж корпоративным клиентам УБРиР Денис Бабушкин.

Акция действует с 1 по 30 сентября 2023 года включительно. Подключить сервис можно дистанционно в интернет-банке «Бизнес Лайт 2.0», а также в отделениях УБРиР.