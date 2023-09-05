Пациенты больницы в Екатеринбурге не могут попасть на прием к врачам

Записаться к врачу получается не у всех Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пациенты Центральной городской больницы №2 в Екатеринбурге пожаловались на трудности с записью на прием к специалистам. В медицинском учреждении, обслуживающем жителей Верх-Исетского района, не работают электронные стенды с талонами, из-за чего в регистратуру скапливаются большие очереди. Об этом сообщает ЕАН.

В самом медицинском учреждении проблему связывают с переходом на Единую цифровую платформу, которая должна облегчить запись к врачам и ведение пациентов. Но, пока, все идет с точностью наоборот.

- Программа в стадии отладки, часто возникают проблемы. Технические специалисты больницы и сотрудники профильных ведомств в постоянном режиме работают над решением вопроса, - рассказали ЕАН в пресс-службе медицинского учреждения.

Позже на Единую цифровую платформу переведут все медицинские учреждения Свердловской области. Сейчас схожие проблемы с записью к врачам наблюдаются и в других больницах Екатеринбурга.