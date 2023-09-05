Телефонные мошенники научились обманывать уральских медиков

Уральские медики нередко попадаются на уловки телефонных мошенников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Телефонные мошенники продолжают обманывать доверчивых граждан, придумывая все более хитрые схемы развода людей на деньги.

Летом 2023 года аферисты разработали новую действенную схему, которая позволяет им похищать десятки миллионов рублей со счетом россиян. Об этом рассказал начальник Управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Евгений Полупанов.

С июля 2023 года появилась новая схема, когда работникам здравоохранения, либо социальной сферы Свердловской области в мессенджеры поступают сообщения от якобы их вышестоящего руководства о том, что к ним поступил запрос из ФСБ о компрометирующих операциях, проводимых работниками.

- Потерпевший начинает доверять этим данным, после чего сотруднику медучреждения либо социального учреждения поступает звонок с подменного номера телефона. Человек представляется куратором социальной сферы, либо сферы здравоохранения. Он говорит, что сейчас человек находится в связке с ФСБ, и теперь будет противостоять мошенникам, которые пытались скомпрометировать данные человека, - рассказывает Евгений Полупанов.

После чего алгоритм действий известен: мошенник убеждает жертву перевести свои деньги на безопасные счета.

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