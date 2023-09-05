Свердловская магистраль обновила матчасть и учебную базу корпоративных образовательных учреждений

Фото: пресс-служба СвЖД

К началу сентября Свердловская железная дорога обновила материально-техническую и учебную базу корпоративных образовательных учреждений. Детские сады и лицеи играют важную роль в системе последовательной профориентации детей и подростков по модели «детский сад – школа – колледж – вуз – предприятие», сформированной в ОАО «РЖД».

В Екатеринбурге, Перми и Тобольске расположено 18 зданий корпоративных детских садов ОАО «РЖД». В летний период в них были проведены капитальные и текущие ремонты: обновлены внутренние помещения, фасады, входные группы, благоустроена прилегающая территория. Проведены плановые проверки инженерных систем и оборудования. Улучшены условия для обучения и оздоровления детей.

Все отраслевые школы компании в текущем году получили статус лицеев. Так, школа-интернат №13 ОАО «РЖД» в Екатеринбурге стала «РЖД лицеем №3». Воспитательная работа во всех образовательных учреждениях ОАО «РЖД» с 1 сентября ведется в соответствии с новыми федеральными программами. Большое внимание уделяется формированию у учащихся нравственных ценностей, вовлечению их в проектную и общественную деятельность, волонтерскую работу.

В новом учебном году на базе «РЖД лицея №3» сформирован второй кадетский класс. По результатам тестирования в профильный 5 класс зачислено 17 учеников. Помимо общеобразовательной программы, кадеты углубленно изучают математику, физику, информатику и другие технические дисциплины. Дополнительные занятия позволяют развивать инженерное творчество, креативное мышление, вырабатывать навыки командной работы. В рамках учебного процесса предусмотрено тесное взаимодействие со Свердловской детской железной дорогой (ДЖД), технопарком «Кванториум», Уральским государственным университетом путей сообщения (УрГУПС) и подразделениями ОАО «РЖД».

В целом на СвЖД в корпоративных образовательных учреждениях в настоящее время обучаются более 2,1 тыс. детей.

Кроме того, в рамках федеральной образовательной программы «Страна железных дорог» в регионах присутствия СвЖД сформирована сеть так называемых «опорных школ». В них созданы специализированные РЖД-классы. Для учащихся 8 – 11 классов проводятся дополнительные занятия по профильным предметам, ведется подготовка к сдаче ЕГЭ. В проекте участвуют 10 школ в Екатеринбурге, Перми, Каменске-Уральском, Березниках, Серове, Артемовском, Алапаевске, Богдановиче, Сысерти и Талице.