На спецоперации погиб 24-летний командир мотострелкового взвода из Новоуральска

Командиру мотострелкового взвода было 24 года Фото: страница во «ВКонтакте» Вячеслава Тюменцева

На спецоперации 28 августа погиб 24-летний командир мотострелкового взвода из Новоуральска. Он не дожил до 25-летия несколько дней - 3 сентября у него день рождения. Об этом рассказал глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев.

- Добрый и отзывчивый, честный и справедливый, ответственный и целеустремленный. Таким мы запомним Андрея Шитова, - написал мэр на странице во «ВКонтакте». - Это настоящий пример мужества, героизма и искреннего служения Отечеству.

Он также рассказал, что до гибели Андрея Шитова о его героизме и мужестве сообщалось в сводке Минобороны России. 28 мая 2022 года под командованием лейтенанта были уничтожены укрепления с пулеметными и гранатометными расчетами противника. При этом Андрей Шитов огнем из БМП уничтожил два дота и штурмом взял опорный пункт.

Прощание с Андреем Шитовым состоится в среду, 6 сентября, в 13:00 в Новоуральском похоронном доме на Фурманова, 32а.

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