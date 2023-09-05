На шоу зовут всех желающих Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Вайнера устроят дискотеку в память о Юрии Шатунове. Главные хиты экс-солиста группы «Ласковый май» прозвучат на медиаэкране в его День рождения, 6 сентября. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе «Сима-ленда».

- К нам обратился городской фан-клуб певца с просьбой провести памятную акцию в честь Юрия Шатунова. Возможности медиаэкрана позволяют откликнуться на просьбу фан-клуба, - рассказали в компании «Сима-ленд».

Дискотека пройдет в 20:30. На шоу зовут всех желающих и предлагают горожанам прийти в костюме времен 1990-х.

Напомним, Юрия Шатунова не стало на 49 году жизни. Певец умер от обширного инфаркта в машине скорой помощи по дороге в больницу.

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