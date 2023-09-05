Девочку искали полицейские и волонтеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершили поиски 16-летней девочки, пропавшей 4 сентября. Школьницу искали волонтеры и полицейские.

- Найдена, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поиске, - сообщили в ПСО «Прорыв».

Напомним, пропавшего в поселке Арти Свердловской области 30-летнего Артема Нефёдова нашли мертвым. О его местонахождении ничего не было известно с 1 сентября. Тело мужчины обнаружили недалеко от одной из пилорам. Сейчас сыщики уголовного розыска совместно с коллегами из СК устанавливают все обстоятельства случившегося.

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