Пропавшего на Урале 30-летнего мужчину нашли мертвым

Мужчину искали полицейские и волонтеры Фото: «ЛизаАлерт»

Пропавшего в поселке Арти Свердловской области 30-летнего Артема Нефёдова нашли мертвым. Мужчину искали полицейские и волонтеры «ЛизаАлерт».

- Найден. Погиб. Искренние соболезнования родным и близким, - рассказали в поисковом отряде.

В ориентировке на поиск было указано, что Артем Нефёдов нуждался в медицинской помощи. О его местонахождении ничего не было известно с 1 сентября.

- Тело гражданина обнаружили недалеко от одной из пилорам. Сейчас сыщики уголовного розыска совместно с коллегами из СК устанавливают все обстоятельства случившегося, - рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Как сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, Артинским межрайонным следственным отделом СУ СК России проводится процессуальная проверка. Признаков криминальной смерти в настоящее время не усматривается. Для определения точной причины проводится судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, в Новоуральске полицейские и волонтеры ищут 32-летнего Станислава Яковлева. Известно, что связь с ним оборвалась 15 августа. Он уехал на работу и не вернулся.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru