Житель Екатеринбурга украл в магазине несколько сортов сыра на 6,5 тысяч рублей

Похитителя сыра сняли камеры видеонаблюдения Фото: УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге ищут мужчину, которого полицейские прозвали «самой большой мышью». Дело в том, что он украл из магазина на улице Энтузиастов сыр восьми разных сортов на 6,5 тысяч рублей. Сначала он сложил его в корзину, а затем переложил в рюкзак и спокойно вышел из магазина. Все это попало на камеру видеонаблюдения.

- Правоохранителей крайне занимает вопрос, съел ли он все похищенное сам или же продал. Именно поэтому полицейские просят граждан опознать похитителя, - рассказали в УМВД Екатеринбурга.

Тех, кто узнал мужчину, просят сообщить его данные по телефону +7(919)37-38-445. Конфиденциальность гарантируется. Полицейские также призывают самого подозреваемого добровольно явиться в отдел полиции № 14 на Баумана, 11, дать пояснения и возместить ущерб.

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