Компания «Ростелеком» в честь 300-летия Екатеринбурга художественно оформит восемь распределительных шкафов. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге создадут новый туристический маршрут, который соединит проспект Ленина, улицы Малышева и Толмачева. Компания «Ростелеком» в честь 300-летия Екатеринбурга художественно оформит восемь распределительных шкафов, которые стоят в центре города.

Старт оформлению нового туристического маршрута дал Дмитрий Ионин. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

- Каждый год появляется все больше объектов, становящихся украшением городских улиц. Интересно, что в новом проекте «Ростелекома» соединились сразу несколько сфер: информационные технологии, туризм и искусство, - отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

На шкафах изобразят различные узнаваемые достопримечательности города. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На шкафах изобразят различные узнаваемые достопримечательности города. Во время прогулки можно будет увидеть нарисованные изображения на телеком-объектах: башню связи «Ростелекома», вид на Верх-Исетский металлургический завод, гостиницу «Исеть», Макаровский мост, входную группу парка Маяковского, Белую башню, спортивный комплекс «Динамо» и цирк.

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