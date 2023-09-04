На социальную газификацию Свердловской области направили 275 миллионов рублей

В Свердловскую область направили 275 миллионов рублей на проект социальной газификации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область направили 275 миллионов рублей на проект социальной газификации. Он подразумевает подведение газовой трубы до границы земельного участка, но только в тех населенных пунктах, где газ уже провели.

- Данные средства направлены в АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» на продолжение строительства газораспределительных сетей в Берёзовском, Заречном, Среднеуральске, Верхней Пышме и их сельских территориях, в Рефтинском, Белоярском районе, посёлках Малышева и Изумруд, - отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Подать заявку на бесплатную догазификацию можно через «Госуслуги», в личном кабинете на портале единого оператора газификации и в офисе газораспределительной организации.

Ранее в Свердловской области, по поручению губернатора, создали интерактивную карту. На ней отмечены населенные пункты и даты, когда там планируют провести газ.

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