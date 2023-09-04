В Екатеринбурге ликвидировали стихийную свалку после жалоб жителей

Мусор убрали через 5 дней после жалобы жительницы Октябрьского района на приеме у Главы Екатеринбурга Алексея Орлова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ликвидировали стихийную свалку для строительного мусора вблизи остановки «Станция Лечебная». Она возникла там после демонтажа гаражей. Мусор убрали через 5 дней после жалобы жительницы Октябрьского района на приеме у Главы Екатеринбурга Алексея Орлова.

- В прошедшее воскресенье, 3 сентября, подрядная организация вывезла с данной территории 2 тысячи 285 тонн мусора. Специалисты завершили все работы даже раньше оговоренного срока (конец сентября), - сообщают в пресс-службе Администрации Екатеринбурга.

В администрации Октябрьского района сообщили, что в настоящее время рассматривается вопрос об ограничении въезда автомобилей на данную территорию во избежание появления новых груд мусора.

Напоминаем, после обращения граждан глава города поручил спроектировать новую насосную станцию для дома на Птицефабрике, где на верхних этажах нет воды.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru