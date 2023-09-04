В Екатеринбурге начали подготовку к Всемирному фестивалю молодежи

В марте 2024 года пройдет Всемирный фестиваль молодежи и одним из городов-организаторов является Екатеринбург
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В марте 2024 года пройдет Всемирный фестиваль молодежи и одним из городов-организаторов является Екатеринбург. Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании регионального оргкомитета для подготовки и проведения в Свердловской области фестиваля. Основная часть фестиваля пройдет в Сочи с 1 по 7 марта, а региональная программа реализуется с 10 по 17 марта. Участники посетят 30 городов России, в число которых входит Екатеринбург.
- Распоряжением губернатора Свердловской региона утверждён состав регионального оргкомитета, в который вошёл 31 человек, - сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
В фестивале примут участие 20 тысяч молодых специалистов в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтёрства и спорта.
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