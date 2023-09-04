Прокуратура начала проверку избиения ребенка на детской площадке Карпинска

10-летнего ребенка с инвалидностью избил подросток во дворе дома в Карпинске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Карпинска организовала проверку по делу об избиении ребенка на детской площадке. По предварительной информации, 10-летнего ребенка избил подросток во дворе дома №71 по улице Пролетарской. Как сообщает прокуратура Свердловской области, у ребенка ограниченные возможности здоровья.

- В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка деятельности органов системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних, - сообщает прокуратура Свердловской области.

По итогам проверки ведомства будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

По имеющимся данным, пострадавшему ребенку наносили удары ногами, в том числе по голове и спине. Сейчас следственный отдел по Краснотурьинску СУ СК устанавливает все обстоятельства избиения ребенка.

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