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НовостиЭкономика4 сентября 2023 13:28

В Екатеринбург привезли 18 миллионов полезных клещей

Иксодовые помогут бороться с вредителями на растениях
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Клещи помогают спасти урожай от вредителей

Клещи помогают спасти урожай от вредителей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург из Москвы привезли 18 миллионов клещей-этомофагов, которые помогут бороться с насекомыми-вредителями на растениях.

По данным свердловского Роспотребнадзора, груз доставили в аэропорт Кольцово, все ветеринарные документы оказались в порядке.

- Клещи ввезены в специальном транспортировочном контейнере с соблюдением всех необходимых требований к перевозке, - рассказывают в надзорном ведомстве.

При помощи иксодовых, к которым относят клещей, можно будет спасти урожай от вредителей.

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