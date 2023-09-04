В Екатеринбург привезли 18 миллионов полезных клещей

Клещи помогают спасти урожай от вредителей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбург из Москвы привезли 18 миллионов клещей-этомофагов, которые помогут бороться с насекомыми-вредителями на растениях.
По данным свердловского Роспотребнадзора, груз доставили в аэропорт Кольцово, все ветеринарные документы оказались в порядке.
- Клещи ввезены в специальном транспортировочном контейнере с соблюдением всех необходимых требований к перевозке, - рассказывают в надзорном ведомстве.
При помощи иксодовых, к которым относят клещей, можно будет спасти урожай от вредителей.
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