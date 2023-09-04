«Атомстройкомплекс» изменил процесс выдачи ключей новоселам

Фото: Атомстройкомплекс

Каждый покупатель квартиры в компании «Атомстройкомплекс» теперь получает «коробку новосела». Помимо документов на квартиру и ключей, в ней находится путеводитель по жилому комплексу «Книга жителя», фирменный брелок, а также карта привилегий «АСК-Бонус». Благодаря карте все покупатели недвижимости в компании «Атомстройкомплекс» фактически являются участниками закрытого клуба: им доступны скидки и бонусы у партнеров застройщика - мебельных салонов, компаний, оказывающих услуги по дизайну и отделке, а также других предприятий сферы услуг - от фитнес-клубов и образовательных центров - до продуктовых магазинов и сервисов доставки.

2 тысячи коробок новосела уже переданы в управляющие компании, специалисты которых будут вручать их новоселам при передаче квартир. Саму коробку по задумке специалистов компании «Атомстройкомлекс» жители смогут использовать для хранения семейных документов.

– Содержание коробки различается для каждого жилого комплекса. Например, «Книга жителя» уникальна для каждого дома, она содержит полную информацию именно об этом комплексе и его особенностях, включая контакты техников и сервисных служб. Мы также предусматриваем специальные предложения по скидкам и бонусам, которые будут актуальны при заселении в квартиру определенной планировки и отделки. Программа привилегий «АСК Бонус» позволяет нам держать связь с собственниками, добавлять в каталог привилегий наиболее востребованные предложения и оказывать поддержку жителям и после сдачи дома, – комментирует руководитель направления по работе с сервисными компаниями компании «Атомстройкомплекс» Наталья Бочкарёва.

Крупнейший уральский девелопер реализует программу лояльности «АСК-Бонус» на протяжении нескольких лет, воспользоваться привилегиями можно также в цифровом формате через мобильное приложение. Отличительной чертой программы уже стали закрытые клиентские мероприятия и регулярные розыгрыши подарков.