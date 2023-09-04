В Екатеринбурге запретили строить дублер проспекта Космонавтов

Дублер под Екатеринбургом строить запретили Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госэкспертиза забраковала проект дублера проспекта Космонавтов, который хотели построить в северной части под Екатеринбургом в обход города Верхняя Пышма. Информация об этом указана в Едином реестре заключений.

В документах прописано, что специалисты выдали отрицательное заключение. Дорогу через Эльмаш, реку Пышма, и до улицы Фрезеровщиков с ответвлением в сторону улицы Льва Люльева блинной 4,3 километров строить запретили.

Отметим, что ранее Управление по охране объектов культурного наследия Свердловской области выдало положительное заключение на строительство дублера проспекта Космонавтов.

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