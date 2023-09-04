В центре Екатеринбурга снесут огромный недостроенный бизнес-центр

В центре Екатеринбурга снесут легендарный недострой. Фото: сервис Яндкс.Карты

В течение ближайших 12 месяцев одна из компаний снесет в центре Екатеринбурга бизнес-центр «Карнеол», расположенный на перекрестке улиц Гоголя и Энгельса. На снос здания Уральский банк реконструкции и развития выделил в качестве кредита застройщику 1 миллиард рублей.

- Здание не соответствует современным представлениям об архитектуре и функциях городского центра, - рассказывает исполнительный директор застройщика «Брусника» в Екатеринбурге Наталия Лушникова.

По ее словам, достраивать объект не имеет смысла ни с экономической, ни с эстетической точки зрения. Этот БЦ начинали строить в 2009 году, но через семь лет застройщик обанкротился. Позже объект пытались безуспешно продать.

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