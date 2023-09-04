В Екатеринбурге на месте дома-призрака появится новый квартал

На месте дома-призрака появится новый квартал. Фото: сервис Яндекс.Карты

Мэрия Екатеринбурга включила квартал в границах улиц Патриса Лумумбы – Мусоргского – Газорезчиков на Вторчермете в программу реновации – комплексного развития территорий.

На этом участке ранее располагался расселенный девятиэтажный дом, а сейчас рядом еще сохранились двухэтажные многоквартирные дома 50-х годов постройки. После того как 15 старых объектов снесут, здесь освободится 37,5 тысячи квадратных метров.

Инвестор должен будет в течение полугода подготовить проект планировки территории, а потом за 13 лет возвести микрорайон.

Отметим, что до конца 2024 года мэрия Екатеринбурга намерена включить в программу реновации 77 домов, 17 из которых – аварийные.

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