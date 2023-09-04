Жительницу Алапаевска, устроившую смертельное ДТП, отправили под домашний арест

Возбуждено уголовное дело Фото: УГИБДД по Свердловской области

Алапаевский городской суд избрал для 30-летней Анастасии Горевой, устроившей аварию в СНТ «Южный», меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в суде. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы по пункту «а» части 6 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Утром 2 сентября 30-летняя Анастасия врезалась в дерево на Hyundai Solaris. В результате удара легковушка загорелась. В огне погибла 18-летняя сестра Анастасии - Кристина, а также 16-летний пасынок.

На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции провели освидетельствование Анастасии – алкотестер показал 0,531 промилле

- Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы. С участием подозреваемой женщины-водителя также проводятся необходимые процессуальные действия, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Известно, что прощание с Кристиной пройдет 5 сентября.

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