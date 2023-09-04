Сбер выдал 1 млрд рублей на строительство третьей очереди ЖК «Veer Park» в Екатеринбурге

Фото: ПАО Сбербанк

Сбербанк выдал компании СЗ «Ривьера Юг» кредит на сумму более 1 млрд рублей для строительства третьей очереди ЖК «Veer Park». В новом 25-этажном доме будет 288 квартир, сдача объекта запланирована на 2 квартал 2025 года.

Жилой комплекс «Veer Park» расположен рядом с ТЦ «VEER Mall». В планах девелопера строительство 9 многоэтажных домов. Во дворе будут обустроены игровые комплексы для детей, а для взрослых построят спортивные площадки с тренажерами и зонами для активных игр. Также на территории двора появятся пешеходные дорожки и зоны отдыха.

Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«Екатеринбург очень активно застраивается современным жильем. Причем мы видим тренд на развитие отдаленных территорий, освоение которых требует системного подхода. Благодаря тому, что несколько лет назад «Ривьера Инвест Екатеринбург» и другие крупные девелоперы начали развивать Веер, сегодня самый северный район Екатеринбурга может стать для жителей отличной альтернативой центру города. Мы всегда готовы поддержать проекты застройщиков, которые создают для горожан комфортные условия для жизни».

Евгений Шилов, управляющий директор ГК «Ривьера Инвест Екатеринбург»:

«Уже более 20 лет мы формируем комфортную среду для жизни в Екатеринбурге, вносим значительный вклад в развитие и процветание города. Финансовая поддержка Сбера для нас очень ценна. Получение проектного финансирования подчеркивает нашу надежность, как застройщика».

Специализированный застройщик «Ривьера Юг» входит в группу компаний «Ривьера Инвест Екатеринбург». В активе компании — квартал «Новая Ботаника», ЖК «Белая башня», ЖК «Белорецкий II», ЖК «Космос», ЖК «Южный сад», клубный дом Ривьера.