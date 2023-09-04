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НовостиОбщество4 сентября 2023 11:33

В Нижнем Тагиле подполковник полиции стала директором школы

Ранее Оксана Свинохова работала в отделе по делам несовершеннолетних
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Оксана Свинохова возглавила школу с 1 сентября 2023 года. Фото: МУ "Нижнетагильское"

Оксана Свинохова возглавила школу с 1 сентября 2023 года. Фото: МУ "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле с 1 сентября 2023 года директором общеобразовательной школы №69 стала подполковник полиции Оксана Свинохова, ранее занимавшая пост заместителя начальника полиции «Нижнетагильское» по охране общественного порядка.

По данным издания «Между строк», ранее Свинохова окончила Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт, а потом работала в подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции №18.

С 2002 по 2023 год школу №69 возглавляла Валентина Шипунова.

Напомним, что на днях глава нижнетагильского профсоюза учителей заявила, что в городских школах не хватает учителей из-за низкой оплаты. При полной рабочей неделе без надбавок у педагогов выходит не больше 30 тысяч рублей.